Investito da 5 tram La notte a ballare poi è sparito

Era stato all’Amaranta Club, locale di musica latinoamericana, con un amico. Quella tra sabato e domenica era stata unadi festa terminata poco prima dell’alba. "Era stato qui fino alle 5 poi è uscito con un amico per tornare a casa - racconta una parente di Matteo Rodriguez, il giovane 26enne deceduto domenica mattina lungo le rotaie del15 in via dei Missaglia a Milano -. Abitava qui vicino e stava tornando a casa. A piedi perché non usava l’auto quando veniva a. È stata una morte terribile e ancora non riusciamo a crederci, non riusciamo a capire come sia stato possibile che lo abbianotantie nessuno si sia accorto di nulla. Spero solo che non abbia sofferto. Ora c’è la mamma che sta molto male, è distrutta dal dolore". Il racconto di cosa sia accaduto quando è uscito dal locale lo ha fatto l’amico e coinquilino che stava tornando a casa con lui.