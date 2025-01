Tvzap.it - “Grande Fratello”, i sospetti su Luca Calvani dopo la sua eliminazione

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, isula sua– C’è tanta amarezza per l’esito del televoto. Ha suscitato un gran clamore l’uscita daldi. Il popolare attore è stato definitivamente eliminato dal reality show di Canale 5 nella serata di ieri, lunedì 27 gennaio 2025. Per alcuni spettatori qualcosa però non quadrerebbe. (le foto) Leggi anche: “”, le parole di Jasmine ad Amanda prima di uscireLeggi anche: “”, chi è stato eliminato durante la puntata “”, isula suaLa puntata di ieri del “” ha visto l’uscita del decimo concorrente dall’inizio del reality. Un gieffino che è stato tra i protagonisti indiscussi di questa edizione: