Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Le cause del nuovo antisemitismo? Netanyahu sta facendo un danno immenso”. E attacca La Russa, la destra e Musk

Ha scatenato polemiche nella comunità ebraica napoletana il discorso tenuto ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, al teatro San Carlo di Napoli in occasione della Giornata della Memoria. In un passaggio del suo intervento sulledel, il politico dem è tranchant contro il governo israeliano: “La Notte dei cristalli è lontana, il rastrellamento nel ghetto di Roma è lontano, perfino le immagini di Auschwitz sono lontane, ma sono vicine davanti a noi le immagini dei bambini morti di freddo a Gaza. Ilche sta procurando il governo. Non è facile – continua – ma dobbiamo ricordare a tutti che Israele non è, che Israele è un popolo di grande civiltà, Rabin si è giocato la vita per trovare una forma di convivenza con i popoli del Medio Oriente.