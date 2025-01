Thesocialpost.it - Bimbo di 3 anni finisce in Rianimazione: l’orribile scoperta dei medici su lui e il fratellino

Il piccolo Samuele non si trova più in. Era stato ricoverato in ospedale a causa di un grave trauma ai testicoli, probabilmente provocato da un colpo violento. I carabinieri stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questo incidente, ipotizzando possibili maltrattamenti. Tuttavia, è necessario fare ulteriori verifiche: recenti accertamenti hanno rivelato che anche ilminore di Samuele è stato coinvolto in un episodio simile, finendo in ortopedia per una frattura al braccio, che è stata successivamente ingessata. Resta da determinare se gli ematomi riscontrati siano il risultato di un incidente o se possano indicare una situazione di abuso.Fortunatamente, ci sono buone notizie riguardo alla salute di Samuele, che ha solo 3. La situazione si è complicata quando il bambino è stato trasferito all’Hub di Cosenza la sera di sabato 25 gennaio, dopo una prima visita al nosocomio di Paola, dove era stato accompagnato dai genitori.