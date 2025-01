Inter-news.it - Barella OK per Inter-Monaco? Intanto attesi tre rientri sicuri – CdS

Parte la vigilia di, partita valida per l’ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League. Dubbio, mentre Inzaghi rilancia tre giocatori dal 1?.IL PUNTO – Vigilia di, con i nerazzurri a caccia del pass per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Manca un solo punto alla squadra di Simone Inzaghi, ma la vittoria non sarebbe affatto banale (soprattutto in termini economici). Previste nella giornata di oggi la rifinitura ad Appiano Gentile e poi la presentazione della partita da parte di Inzaghi e di un giocatore (presto svelato) in sala stampa. Per quanto riguarda la formazione che Inzaghi manderà in campo per, il Corriere dello Sport è certo del rientro di tre giocatori: Benjamin Pavard, Kristjan Asllani e Federico Dimarco.