Mayhem, tutte le novità sul nuovo album di Lady Gaga

Il countdown sul sito ufficiale dinon è ancora scaduto, ma già sappiamo il titolo del suoe la data d’uscita. Poco fa infatti a New York, Las Vegas e Los Angels è apparsa sui dei maxischermi quella che pare sia la cover deldisco della popstar americana e la data d’uscita.(proprio come avevano scoperto alcuni fan) è il titolo di LG7, che verrà rilasciato il 7 marzo! Come dichiarato nelle scorse settimane dalla stessa Germanotta,conterrà non solo Disease, ma anche Die With A Smile, che per la terza settimana ha conquistato la prima posizione nella Billboard Hot 100. A breve invece dovrebbe uscire unsingolo, che anticiperà l’uscita diupdates her artist font to feature an upside down “A.” pic.twitter.com/ldXl5OUcPs— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025“” promotional billboards appeared in New York City and Las Vegas.