‘Mi hanno riattaccato la testa alla spina dorsale’ la rinascita di Megan dopo 37 operazioni

Megan King, originaria dell’Illinois (Stati Uniti), oggi è una donna con una storia che sfida la medicina e la resistenza umana. Aveva solo 16 anni quando un brutto incidente durante una lezione di ginnastica cambiò radicalmente la sua esistenza: si lanciò in aria per afferrare un pallone da football, ma cadde malamente a terra, lesionandosi la caviglia destra, la spina dorsale e strappandosi i muscoli di entrambe le scapole.Quell’infortunio apparentemente “sportivo” segnò l’inizio di un calvario clinico, costellato da dolori cronici, instabilità fisica e decine di operazioni chirurgiche.Una diagnosi arrivata troppo tardi: Ehlers-Danlos hEDSNel 2015, dieci anni dopo l’incidente, Megan riceve finalmente una diagnosi: sindrome di Ehlers-Danlos ipermobile (hEDS), una rara condizione genetica che compromette la formazione del collagene, indebolendo muscoli, articolazioni e tessuti. Notizieaudaci.it - ‘Mi hanno riattaccato la testa alla spina dorsale’: la rinascita di Megan dopo 37 operazioni Leggi su Notizieaudaci.it Il drammatico incidente in Illinois a 16 anniKing, originaria dell’Illinois (Stati Uniti), oggi è una donna con una storia che sfida la medicina e la resistenza umana. Aveva solo 16 anni quando un brutto incidente durante una lezione di ginnastica cambiò radicalmente la sua esistenza: si lanciò in aria per afferrare un pallone da football, ma cadde malamente a terra, lesionandosi la caviglia destra, ladorsale e strappandosi i muscoli di entrambe le scapole.Quell’infortunio apparentemente “sportivo” segnò l’inizio di un calvario clinico, costellato da dolori cronici, instabilità fisica e decine dichirurgiche.Una diagnosi arrivata troppo tardi: Ehlers-Danlos hEDSNel 2015, dieci annil’incidente,riceve finalmente una diagnosi: sindrome di Ehlers-Danlos ipermobile (hEDS), una rara condizione genetica che compromette la formazione del collagene, indebolendo muscoli, articolazioni e tessuti.

