Giorgia Meloni in Arabia Saudita cerca una via di fuga ai dazi americani

"Lo scontro suinon conviene a nessuno, serve il dialogo", ha detto la presidente del Consiglioin un punto stampa al termine della sua visita in. Ha aggiunto: "Il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sono il modo per affrontare" il tema dei, "e quindi farò tutto quello che posso, e la strada che intendo percorrere è la strada che intendo suggerire, per trovare delle soluzioni insieme all'amministrazione americana". L’incontro con il principe ereditario Bin Salman ha toccato molti punti: dalla ricostruzione di Gaza alla necessità di un accordo di pace tra Ucraina e Russia, dalla stabilizzazione della Siria, alle convergenze possibili fra il Piano Mattei per l’Africa e la potenza finanziaria degli regno. La visita è soprattutto servita per firmare accordi (ad AlUla, sito archeologico simbolo dell’, lì dove finirà anche l'AlUla Tour, la corsa ciclistica che Bin Salman ha voluto e affidato ad A.