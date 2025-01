Quotidiano.net - DeepSeek: l'app cinese che supera ChatGPT negli Usa, sfida all'IA americana

La Cina corre veloce anche nell'intelligenza artificiale. La sua appha raggiunto i vertici nei download gratuiti dell'App Store di Apple sia nel Dragone siaStati Uniti,ndoUsa. Laboratorio di IA poco noto in Cina ha però scatenato il panico nella Silicon Valley dopo aver rilasciato modelli di intelligenza artificiale in grado dire i migliori d'America nonostante siano costruiti a un costo inferiore e con chip meno potenti., come è chiamato il laboratorio, ha messo a punto un modello di linguaggio di grandi dimensioni gratuito e open source a fine dicembre che, a suo dire, ha richiesto solo due mesi e meno di 6 milioni di dollari per essere realizzato, facendo leva sui chip a capacità ridotta di Nvidia (H800). Gli ultimi sviluppi hanno sollevato allarmi sul fatto che il primato globale americano nel settore strategico dell'IA si stia riducendo, mettendo in discussione l'enorme spesa delle grandi aziende tecnologiche a stelle e strisce per la creazione di modelli IA e data center.