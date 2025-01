Lapresse.it - Binaghi: “Confido che Sinner venga con noi al Quirinale”

Il presidente della Fitp Angeloparlando a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento è intervenuto in merito all’incontro in programma mercoledì alper celebrare tutti i successi ottenuti dal tennis italiano l’anno scorso. Dopo la vittoria agli Australian Open, il numero uno del mondo Jannikha infatti detto di non essere sicuro della sua presenza al. “Non lo so ancora, devo decidere”, ha dichiarato l’altoatesino a margine dello shooting fotografico con il trofeo dello Slam.“Io sono partito prima di lui, sono dall’altra arte del mondo e non ho avuto modo di sentirlo.che Jannik, che è stato l’artefice più importante di questa cavalcata del 2024, che ha avuto tantissimi protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia”, ha detto il presidente