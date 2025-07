Arrestato in Spagna il narcos Bartiromo | era latitante da tre anni

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, nella serata del 16 luglio 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione della D.C.S.A. e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno rintracciato ed eseguito a Orihuela -Alicante (Spagna), con il supporto in fase esecutiva di personale dell’Udyco – Policia National di Madrid, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti del latitante internazionale di camorra, inserito nell’elenco ex 100 del Ministero dell’Interno (Latitanti Pericolosi)  BARTIROMO Simone, classe ’91. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arrestato in Spagna il narcos Bartiromo: era latitante da tre anni

In questa notizia si parla di: spagna - arrestato - narcos - bartiromo

