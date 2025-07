Lookman l’Inter può pagarlo soli 25 milioni | ecco come

L’Inter ha deciso: Ademola Lookman è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. L’esterno offensivo dell’Atalanta, reduce da una stagione scintillante con 20 gol tra Serie A e coppe, è il nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio. I nerazzurri sembrano aver momentaneamente accantonato la pista Ederson per concentrare gli sforzi sul talento nigeriano, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma l’Atalanta fa muro: la valutazione del giocatore tocca almeno i 50 milioni. La Dea, forte anche dell’interesse di top club europei come Arsenal, Liverpool e Atletico Madrid, non ha alcuna intenzione di concedere sconti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

