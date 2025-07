Silvio Berlusconi? Lo adoravo una sera a cena fece arrivare per me una cornucopia gigante d’argento e la annunciò in modo che a momenti cadevo dalla sedia | parla Carol Alt

“Lo adoro. Stavo girando Due Vite, un Destino con Rod Steiger, Michael Nouri, Burt Young, prodotto da Guido Lombardo. Silvio invitò tutti gli attori a cena. Durante la serata si alzò, fece arrivare una cornucopia gigante d’argento, da cento chili. E disse: ‘Questo è per il mio attore preferito al mondo’. Tutti si guardarono. parlava di attore. poi aggiunse: ‘Carol Alt’. A momenti cado dalla sedia. Wow”: a parlare è proprio Carol Alt e il “Silvio” che nomina è lo scomparso Berlusconi. In una lunga intervista a Repubblica, l’attrice ha parlato dell’ex leader di Forza Italia, spiegando che se è vero che la cornucopia è sparita perché il suo ex marito “si è preso tutto” (si riferisce a Ron Greschner, giocatore di hockey), ha ancora “ una enorme farfalla che Silvio mi regalò una sera, a casa, a Roma, quando era presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Silvio Berlusconi? Lo adoravo, una sera a cena fece arrivare per me una cornucopia gigante d’argento e la annunciò in modo che a momenti cadevo dalla sedia”: parla Carol Alt

