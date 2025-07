Operazione Eastwood | smantellata rete hacker filorussa NoName057

Nell’ambito dell’operazione internazionale “Eastwood”, condotta in simultanea in Germania, Stati Uniti, Olanda, Svizzera, Svezia, Francia e Spagna, sono state identificate cinque persone legate al gruppo hacker filorusso NoName057. L’inchiesta è stata coordinata dalla procura di Roma con il supporto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in collaborazione con Eurojust ed Europol. Il ruolo di CNAIPIC e Polizia Postale italiana. L’attivitĂ investigativa è stata portata avanti dagli agenti del CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) insieme ai centri operativi della Polizia Postale di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Calabria. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com