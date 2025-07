Furto notturno in un bar-tabaccheria | bottino di 20mila euro

E’ ancora allarme furti anche nei Picentini. Nella notte tra martedì e mercoledì, una banda di malviventi ha fatto irruzione all’interno di un bar-tabaccheria situato in via Fratelli Rosselli a Montecorvino Rovella. Il bottino In pochi minuti sono riusciti a rubare soldi, gratta e vinci e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

