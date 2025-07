Pizzeria veronese al top in Italia al 4° posto tra le migliori

Sempre più in alto Simone Padoan: il maestro pizzaiolo veronese conquista il 4° posto nella 50 Top Pizza Italia 2025, la 'bibbia' delle migliori pizzerie italiane. Un traguardo di prestigio per I Tigli, la sua insegna a San Bonifacio, conferma il maestro Padoan punto di riferimento nazionale per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Giro d'Italia, arrivo in Trentino: cambia anche la viabilità veronese - L'edizione 2025 del Giro d'Italia non passerà più per la provincia di Verona, ma per un giorno inciderà ancora sulla viabilità scaligera.

Un olio veronese tra i migliori extravergine d'Italia - Nel 2025, Slow Food ha assegnato il prestigioso riconoscimento della "Chiocciola" a 47 aziende olivicole italiane: una di queste è veronese.

