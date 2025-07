Un veterinario ha soppresso un cane smarrito senza avvisare la sua famiglia | Poi ci ha chiesto 400 dollari

A Pittsburgh, la famiglia Meyerl accusa una clinica veterinaria di aver soppresso il loro cane Rowdy senza consenso, poche ore dopo che si era smarrito a causa dei botti del 4 luglio. Il cane, secondo la famiglia, era facilmente identificabile: "Non è una clinica è una macelleria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cane - famiglia - soppresso - smarrito

Calolziocorte, scoppia incendio in un appartamento: famiglia evacuata assieme al cane - Calolziocorte (Lecco), 26 aprile 2025 – Quattro squadre dei vigili del fuoco di Lecco sono intervenute questa notte in via Sant'Antonio per un incendio che si è sviluppato in un appartamento.

Famiglia in difficoltà, la Lav interviene per tutelare il cane e ora Lucky cerca un nuovo padrone - LA VICENDA. Una famiglia che non riusciva più a prendersi cura del suo cane, lo ha ceduto alla Lav che ora cerca una nuova sistemazione.

Pulci, zecche, zanzare e pappataci: minuscoli nemici del cane e della famiglia - Pulci, zecche, pappataci, zanzare, altri insetti e parassiti esterni non sono solo fastidiosi, ma possono trasmettere malattie gravi come la Leishmaniosi, la Filariosi o la Malattia di Lyme.

HO VISTO UN BAMBINO SMARRITO ALL'AEROPORTO – CIÒ CHE AVEVA NELLO ZAINO MI HA FATTO SOFFERIRE Il mio volo era in ritardo e stavo passando il tempo al terminal quando un bambino dall'aria smarrita mi è passato accanto. Non c'erano geni Vai su Facebook

Perde il cane ma quando va a riprenderlo al rifugio glielo riconsegnano in un sacchetto: “Lo hanno soppresso …; Cane anziano e malato si smarrisce: ritrovato e portato in rifugio, dopo 3 ore viene soppresso. I proprietari…; Spagna: 40.000 cani uccisi ogni anno nelle perreras.

Una donna trova un “cane smarrito” per strada e riceve un messaggio ... - Un cane smarrito, una notte buia e una donna dal cuore gentile. Scrive repubblica.it

Una donna trova un “cane smarrito” per strada e riceve un messaggio ... - Un cane smarrito, una notte buia e una donna dal cuore gentile. Da laprovinciapavese.gelocal.it