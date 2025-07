Nuova ricetta ecco cosa ci sarà dentro Donald Trump cambia anche la Coca Cola

Una dichiarazione social dell’ex presidente degli Stati Uniti ha innescato un acceso dibattito che coinvolge una delle bevande più iconiche al mondo. Donald Trump ha infatti annunciato sui suoi canali personali di aver “convinto” la Coca-Cola Company a modificare la storica ricetta della sua classica bibita americana, sostituendo lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio con zucchero di canna. Una presa di posizione che ha colto di sorpresa il pubblico e, forse, la stessa multinazionale di Atlanta. Trump ha rivendicato con entusiasmo il merito di questo presunto cambiamento: “Ho parlato con Coca-Cola sull’uso di zucchero di canna negli Usa e hanno accettato di farlo”, ha scritto sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

