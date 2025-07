Ogni record è fatto per esser battuto | Vasco Rossi benedice Ultimo

«Ogni record è fatto per esser battuto» ma se quel record lo detiene Vasco Rossi il risultato assume una fisionomia in termini di storia della musica italiana ben definita. A scrivere quella frase è stato lo stesso rocker di Zocca, congratulandosi con Ultimo per le vendite da record del suo evento, programmato per il 4 luglio del 2026, nell’area di Tor Vergata: 250mila tagliandi staccati in tre ore. Superate dunque le vendite del Modena Park di Vasco del 2017. «Sono felice per Ultimo! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò!», ha scritto Vasco Rossi su Instagram, accompagnando al messaggio due foto di un loro incontro. 🔗 Leggi su Open.online

