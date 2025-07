Il Tour si ferma e rende omaggio a Samuele Privitera | l'emozionante momento prima della partenza

Il Tour de France, poco prima della partenza della 12a tappa, si è fermato e ha voluto rendere omaggio a Samuele Privitera, il diciannovenne morto tragicamente in corsa. Tutta la Jayco AlUla, i colori per cui correva, era presente sul palco al momento del lungo commosso applauso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Tour si ferma e rende omaggio a Samuele Privitera: l'emozionante momento prima della partenza; I genitori di Samuele partiti immediatamente per Aosta. Oggi l’omaggio del Tour; Samuele Privitera, si indaga sulle cause dell’incidente fatale: la maledizione della Valle D’Aosta. L’omaggio del Tour del France.

Il Tour si ferma e rende omaggio a Samuele Privitera: l’emozionante momento prima della partenza - Il Tour de France, poco prima della partenza della 12a tappa, si è fermato e ha voluto rendere omaggio a Samuele Privitera, il diciannovenne morto tragicamente ... Segnala fanpage.it

Samuele Privitera, si indaga sulle cause dell’incidente fatale: la maledizione della Valle D’Aosta. L’omaggio del Tour del France - Samuele Privitera, si indaga sulle cause dell’incidente fatale: la maledizione della Valle D’Aosta. Si legge su sport.virgilio.it