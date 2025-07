Meloni | Al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti

«Di questi mille giorni al governo, il dato che mi rende piĂą orgogliosa è che in media in ognuno di questi mille giorni sono stati creati piĂą di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione». Queste le parole della premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma. «L’obiettivo è costruire una strategia di interventi straordinari per la salute e la sicurezza sul lavoro, perchĂ© non è un costo, ma un investimento e un diritto di ogni lavoratore che dobbiamo saper proteggere». E parla anche dei dazi: « Il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che non avrebbe alcun senso – dichiara – che impatterebbe soprattutto sui lavoratori». 🔗 Leggi su Open.online

