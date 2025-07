Catturato in Spagna Simone Bartiromo | era il re della droga dei clan napoletani

È stato catturato in Spagna, dopo quasi tre anni di latitanza, Simone Bartiromo, 34 anni, ritenuto uno dei principali broker internazionali del narcotraffico legato alla camorra. L’uomo, originario di Napoli e inserito nell’elenco dei “latitanti pericolosi” del Ministero dell’Interno (ex lista dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Catturato in Spagna Simone Bartiromo: era il re della droga dei clan napoletani

