Calciomercato Milan | avviati contatti per Estupinan del Brighton Ultime

sulla nuova pista battuta dai rossoneri Il calciomercato Milan, sotto l’attenta guida del suo neo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra intenzionato a muoversi in maniera significativa sul mercato, con un forte focus sul rafforzamento della linea difensiva. Notizie esclusive dall’esperto di mercato Matteo Moretto rivelano che i rossoneri hanno avviato contatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - avviati - contatti

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Milan, idea Pervis Estupinan per la fascia sinistra: contatti avviati con il Brighton https://calciomercato.com/liste/milan-idea-pervis-estupinan-per-la-fascia-sinistra-contatti-avviati-con-il-brighton/blt5a4d9567509bb029… Vai su X

#Calciomercato #Milan | Lo #SpartakMosca mette nel mirino due esuberi rossoneri: contatti avviati, il club russo vuole chiudere in tempi brevi. Tutti i dettagli sull’operazione nel nostro articolo #acmilan #rossoneri #mercato Vai su Facebook

Milan, idea Pervis Estupinan per la fascia sinistra: contatti avviati con il Brighton; Pellegrino, idea Boca Juniors: contatti giĂ avviati con il Milan; Milan: strategie di mercato per rafforzare l'attacco.

Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Brighton per Estupinan” - Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Pervis Estupinian, 27enne colombiano in scadenza ne ... Segnala informazione.it

Milan, idea Pervis Estupinan per la fascia sinistra: contatti avviati con il Brighton - Il Milan cerca un nuovo padrone per la fascia sinistra e l'elenco dei profili valutati è lungo: l'ultimo a iscriversi è Pervis Estupinan . Secondo calciomercato.com