Israele non risparmia niente e nessuno | colpita la chiesa cattolica della Sacra famiglia ferito Padre Gabriel Romanelli

Meloni definisce inaccettabili gli attacchi alla popolazione civile L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Israele non risparmia niente e nessuno: colpita la chiesa cattolica della Sacra famiglia, ferito Padre Gabriel Romanelli

Ci sono voluti pochi giorni per smentire Netanyahu e la presunta “ragione” per cui Israele ha dichiarato guerra all’Iran. “Non ci sono prove che l’Iran si stia dotando della bomba atomica”. A dirlo non è il primo frescone da bar ma nientemeno che il direttore gen Vai su Facebook

L’offensiva di Israele non risparmia l’acqua: Gaza ha sete e muore lentamente; La guerra tra Iran e Israele non risparmia gli ospedali, venerdì Araghchi incontra i ministri europei a Ginevra; Israele a Gaza: non è mai stata autodifesa, ma punizione collettiva.

Conte, governo di Israele ha perso umanità, compie un genocidio - "Un errore tecnico, siamo spiacenti: questo non è un messaggio che è risuonato in una nostra stazione ferroviaria, ma lo ha detto il governo israeliano dopo aver ucciso 6 bambi ... Come scrive tuttosport.com

Adonis: “Israele è un Paese che distrugge e uccide, ma l’Islam politico è basato sulla violenza” - Il poeta siriano: «L’Occidente non vuole che nel mondo arabo Stato e religione si separino, perché così è più facile da manipolare» ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it