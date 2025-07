Inchiesta urbanistica Milano un immobiliarista al GdI | Magistratura ha bloccato una città danni per centinaia di mln per operatori e acquirenti finali

Secondo l'immobiliarista intervistato dal Giornale d'Italia, ci saranno danni di milioni di € sia per gli operatori, che per chi ha acquistato immobili. Inoltre, sarebbero in fuga tutti gli investitori, in particolare quelli esteri “Hanno fatto un casino pazzesco. Hanno bloccato la città e fa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, un immobiliarista al GdI: “Magistratura ha bloccato una città, danni per centinaia di mln per operatori e acquirenti finali”

