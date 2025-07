Condannato per strage Corinaldo evaso Andrea Cavallari preso a Barcellona

(Adnkronos) – E' stato arrestato a Barcellona dagli agenti della Polizia Penitenziaria Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso il 3 luglio scorso, dopo aver discusso la tesi di laurea all'UniversitĂ di Bologna. Cavallari aveva usufruito di un permesso che il magistrato del Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso per uscire . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

