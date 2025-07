Principe Harry come la madre Diana attraversa un campo minato in Angola

Il principe Harry, come già fece la madre Diana, ha attraversato un campo minato ancora attivo in Angola, indossando un giubbotto antiproiettile per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro le mine antiuomo. L’iniziativa è stata promossa da Halo Trust, la stessa organizzazione benefica con cui collaborò sua madre, la principessa Diana, nel 1997. Le immagini di Diana nei campi minati contribuirono, allora, alla ratifica del trattato internazionale per la messa al bando delle mine. Harry si trovava nei pressi del villaggio di Cuito Cuanavale, nel sud del Paese, già visitato in una campagna simile nel 2019. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Principe Harry come la madre Diana attraversa un campo minato in Angola

Il principe Harry teme che, a seguito della decisione di negargli la scorta nel Regno Unito, «farà la stessa fine» di Diana - Nell'intervista esclusiva alla BBC che ha fatto il giro del mondo, il principe lascia intendere che la storia di sua madre potrebbe ripetersi, perché ci sono tante persone che vorrebbero fargli del male

“Non voglio che la storia si ripeta”. Harry teme di fare la fine di Diana? - Nell’intervista rilasciata dopo la sentenza dell’Alta Corte in merito alla revoca della scorta il principe Harry ha fatto delle dichiarazioni inquietanti

Kate Middleton omaggia Diana e risponde a Harry sulla richiesta di riconcilazione, facendo fronte unito. Con la royal family. Leggi Amica.it - Sono giorni intensi per Kate Middleton, impegnata in questi giorni in vari eventi legati alla commemorazione dell’ 80° anniversario della liberazione dell’Europa dal Nazifascismo.

Il principe Harry si dimette da Sentebale, l’associazione fondata in onore della madre Diana: «È un dolore devastante; “Vuole il cognome della madre”. La mossa di Harry per allontanarsi dalla royal family; Harry e le voci sul cognome di mamma Diana, Spencer, per i figli: la storia di Filippo e del cognome Mountbatten Windsor.

Il principe Harry come Lady Diana: il video tra i campi minati dell’Angola - Passo sicuro e un giubbotto antiproiettile in protezione mentre percorre un sentiero da poco bonificato dalle mine antiuomo. Lo riporta msn.com

Harry d’Inghilterra sulle orme di Lady Diana: il ritorno nei campi minati dell’Angola - Con queste parole, il principe Harry è tornato a calcare il terreno dell’Angola, sulle orme di sua madre, la principessa Diana. panorama.it scrive