ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione sulla rampa di scale della metro. Un grave episodio di molestie sessuali si è verificato nel primo pomeriggio del 29 maggio a Catania, all’interno della metropolitana cittadina. Una donna è stata importunata mentre saliva le scale che conducono all’uscita della fermata, in un momento in cui la metro era pressochĂ© deserta. La vittima, accortasi della presenza insistente di un uomo alle sue spalle, ha proseguito nel suo cammino, ma l’individuo si è avvicinato in modo inappropriato, aderendo con il corpo alle sue spalle con chiari intenti sessuali. La reazione della vittima e la fuga del molestatore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, molestie in metropolitana: denunciato un 23enne