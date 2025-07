Strada provinciale 1 e le moto che sfrecciano ad alta velocità per la giunta non sussistono criticità

ANCONA – Il problema delle moto che sfrecciano a tutta velocitĂ lungo la Strada provinciale 1, nel tratto che va da Portonovo a Sirolo, di cui noi di Ancona Today vi abbiamo dato per primi notizia lo scorso 11 giugno, è stato oggi oggetto di discussione in consiglio comunale. Ricordiamo che un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - provinciale - moto - sfrecciano

Auto in fiamme sulla strada provinciale - Auto in fiamme alle porte della Val Grande. É successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, sulla strada provinciale 90, tra Rovegro e Cigogna.

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh - Chiude per un mese la strada provinciale 17 a Briona. La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dello.

Sulla provinciale 164 torna l'iniziativa "Una strada per le salamandre": oltre cinquanta volontari in azione - Si è rinnovato sabato scorso l'appuntamento con "Una strada per le salamandre", l'iniziativa promossa dall'Ente Parco Nazionale della Maiella e dalla Societas Herpetologica Italica (sezione Abruzzo e Molise), giunta alla sua sesta edizione.

FERMATO A GIARRE CON LA COCAINA: ARRESTATO 43ENNE DURANTE UN CONTROLLO STRADALE Nel quadro delle attivitĂ di prevenzione e contrasto al traffico di droga condotte con continuitĂ dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, un Vai su Facebook

Strada provinciale 1 e le moto che sfrecciano ad alta velocità , per la giunta «non sussistono criticità »; Al lago di Cei auto e moto sfrecciano troppo, l'appello: «Serve la polizia locale sempre»; Si schianta in moto contro un furgone, muore a 32 anni: sarebbe diventato papà tra pochi mesi.

Provinciale del Conero come il Mugello: «Le moto sfrecciano, ora fate ... - Un circuito con tanto di cronometrista che raccoglie i tempi ed il fotografo che immortala le moto lungo il percorso, magari poi rivendendole a scopo di lucro. Riporta corriereadriatico.it

La Provinciale 12 come un autodromo, esposto dei residenti: “Auto e ... - La Provinciale 12 come un autodromo, esposto dei residenti: “Auto e moto sfrecciano a folle velocità. Come scrive ilgiorno.it