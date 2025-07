Conceicao Juve nessun dubbio sulla buona riuscita dell’affare! I documenti sono stati firmati da ore | il retroscena sulla trattativa e tutti i dettagli

Conceicao Juve, nessun dubbio sulla buona riuscita dell'affare: gli aggiornamenti e cosa è successo. Il calciomercato Juve ha finalmente chiuso l'operazione per Chico Conceição, che diventa ufficialmente un giocatore bianconero a tutti gli effetti. Dopo settimane di trattative, come confermato da Fabrizio Romano, non ci sono piĂą dubbi sul fatto che l'attaccante portoghese firmi a titolo definitivo con la Juve, con il Porto che incassa una cifra superiore ai 30 milioni di euro per il suo cartellino. Il pagamento avverrĂ in quattro rate, senza alcuna scadenza immediata per il club bianconero, che ha quindi portato a termine l'affare in modo sereno.

Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve - Inserimento a sorpresa dei bianconeri sull’obiettivo di Marotta: possibile offerta a breve per il cartellino del giocatore che ha già un accordo con i nerazzurri Giuntoli non è certo di restare, c’è l’ombra di Chiellini ma anche quella di Massara, anche se le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno al lavoro per la Juventus che verrà .

Conte Juve, Balzarini calma le acque: «Ancora nessun contatto tra le parti. Lui aspetta questo momento per…». Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Conte Juve, Balzarini dà aggiornamenti sull’accostamento dell’allenatore del Napoli ai bianconeri: non ci sono novità esaltanti.

Hojlund Juve: il Manchester United ha preso una decisione sull’attaccante. Nessun dubbio, cosa succederà in estate - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juve: decisione presa da parte del Manchester United sull’attaccante ex Atalanta.

David o Vlahovic? Darko Kovacevic non ha alcun dubbio sul suo centravanti preferito Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Juventus ha speso parole al miele per il serbo #Juventus #Vlahovic #SpazioJ Vai su Facebook

