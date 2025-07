Il Comune di Foggia assume | entrano in servizio 20 idonei dei concorsi

Nuove nuove assunzioni al Comune di Foggia: dal 1° agosto entreranno in servizio venti nuove unità , grazie allo scorrimento delle graduatorie vigenti di idonei ai concorsi espletati lo scorso anno, così come previsto dal Piano Assunzionale 20252027 approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia-Messina, il Comune apre il "Franco Scoglio": maxischermo per 10mila persone - Sabato 17 maggio il Messina si gioca la permanenza in serie C. Tra cinque giorni si disputerà infatti il match con il Foggia per il playout di ritorno.

Dipendenti del Comune di Foggia assenteisti: il caso del reato estinto ma con danno d'immagine e patrimoniale - Dopo 10 anni la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, ha messo il punto sulla vicenda dei dipendenti assenteisti del Comune di Foggia, in ordine ai risarcimenti delle persone coinvolte nello scandalo che nel 2015 portò all'arresto di 13 persone, il cui reato di truffa aggravata.

Foggia, nuova interdittiva antimafia per società servizi cimiteriali - Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti della società «Progetto Finanza di Capitanata srl» che gestisce per conto del Comune di Foggia i ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, l'ombra dei clan sui servizi cimiteriali: interdittiva ... - C’è l’ombra dei clan della Società Foggiana dietro la società che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune di Foggia. Da ilfattoquotidiano.it