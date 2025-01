Panorama.it - Napoli e Juventus a ruoli invertiti

Leggi su Panorama.it

Da una parte l’uomo che rappresenta, pur con tutti gli spigoli del suo carattere, il grande rimpianto del popolo bianconero. Dall’altra colui che è stato scelto per avviare un nuovo ciclo partendo dal poco di quello che si è chiuso, un po’ come accaduto sempre allanell’ormai lontano 2011. La sfida del Maradona tra ile la Juve anche questo: il confronto tra due storie che legano passato, presente e futuro dei due club.Vale lo scudetto soltanto per uno: Antonio Conte. L’altro è impegnato nel cercare di dare continuità a un progetto calcistico che sta faticando a decollare, nonostante le ingenti spese messe a disposizione da proprietà e dirigenti. Anche il primo non può lamentarsi degli investimenti del suo presidente quest’estate, ma la sensazione forte è che Conte sia riuscito a fare aquello che Thiago Motta sta fallendo a proporre a Torino e cioè dare corpo in fretta all’ossessione di cancellare il passato e, se possibile, accorciare il percorso verso la vittoria.