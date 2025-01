Rompipallone.it - Milan, piazzata l’offerta ufficiale: c’è la data decisiva

Ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2025 23:59 di redazioneI rossoneri sono pronti a sferrare l’assalto per ingaggiare il top player, presentataal club: spunta la.Il calciomercato si appresta a entrare nel vivo. Le ultime ore di trattative impongono ai club di battere importanti colpi prima della chiusura della sessione. A salutare il mese di gennaio con il botto sembra essere il. I rossoneri, dopo essersi assicurati l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, hanno intenzione di toccare altri reparti della propria rosa. Tra questi, di primaria importanza sembra essere l’attacco. I nomi segnati in rosso da Ibrahimovic sono numerosi, ma c’è un profilo che stuzzica particolarmente la società meneghina: spunta laai fini della trattativa.Calciomercato Serie A,sulle tracce del bomber: c’èIlha presentato quest’oggi la prima offertaal Feyenoord per Santiago Gimenez.