Lanazione.it - L’arte di Federica Tondini si svela nella mostra a Spazio di via Bonazzi

Leggi su Lanazione.it

Un universo di emozioni e colori prende vita nelle opere difoto), in arte CK23, protagonista della nuovache si inaugura oggi a #, in via Luigi57 a cura di Rita Rocconi, che dopo il successo della“Cromoestesia”, presenta una selezione delle ultime opere di CK23, caratterizzate da una profonda esplorazione del colore e del gesto pittorico. Il vernissage, previsto alle 17.30, è occasione per incontrare l’artista e immergersi nelle sue creazioni più recenti grazie alla cura. Sarà anche presentato il catalogo delle opere dell’artista realizzate tra il 2023 e il 2025, un documento prezioso per conoscere e approfondire il suo percorso artistico.è un’artista che ha saputo coniare un linguaggio astratto, ispirato dalla natura e dalle sue suggestioni.