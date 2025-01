Disagi dei treni l’esposto di Ferrovie in mano all’antiterrorismo | così Salvini mira a smascherare i sabotatori

Leggi su Open.online

Saranno i pubblici ministeri dell’antiterrorismo di Roma a indagare sui guasti che nelle ultime settimane hanno mandato ripetute volte in tilt le linee ferroviarie italiane., presentato in Procura dal Gruppodello Stato, parla di «circostanze altamente sospette»: incendi, guasti, esplosioni. Dietro le quali – e il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteone è certo – non può che esserci un sistematico tentativo di sabotare Fs, oggetto di attacchi «ormai da anni». Il tema, da settimane uno dei punti di maggior frizione tra le forze in Parlamento, sarà approfondito nel corso delle prossime settimane da l pool di magistrati che si cura di indagare i reati di terrorismo.Le «anomalie» e la proposta del MinisteroNumerosi episodi «anomali» si sono in effetti accumulati tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, facendo sorgere non pochi sospetti che si tratti di interventi volontari volti a danneggiare il traffico ferroviario.