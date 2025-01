Lanazione.it - Protocollo Finanza-Comune per vigilare sui fondi del Pnrr

CORCIANO - Controlli sulle potenziali condotte illecite legate ai finanziamenti - idelma non solo - per consolidare procedure operative efficaci e migliorare il sistema dei controlli. Sono alcuni dei punti al centro deld’intesa firmato dal sindaco Lorenzo Pierotti e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Carlo Tomassini. Ildi Corciano e il Comando Provinciale della Guardia didi Perugia hanno sottoscritto un documento in materia di tutela delle risorse dele dei programmi cofinanziati daistrutturali dell’Ue. L’accordo, firmato in, ha come fine la collaborazione per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse destinate al, per realizzare interventi previsti dal. Il, in vigore sino a fine 2026, rafforzerà le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche.