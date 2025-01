Ilgiorno.it - Leoncavallo, presidio contro lo sfratto: “Le grandi immobiliari si sono mangiate Milano e si parla di noi”

– "Qua siamo e qua restiamo". Così Daniele Farina, storico esponente del, ha aperto ilorganizzato questa mattina – venerdì 24 gennaio – per opporsi allo sgombero del centro sociale, che dal 1994 ha sede in via Watteau, nell'ex cartiera di Greco di proprietà della famiglia Cabassi. In realtà, lo sgombero non era programmato: come nei 130 precedenti che sisusseguiti dal 2005 in avanti, l'ufficiale giudiziario si è presentato poco dopo le 10 senza l'ausilio della forza pubblica, ha consegnato l'avviso die se n'è andato. Del resto, la partita si sta giocando su un altro tavolo, in Prefettura, per trovare entro l'estate una soluzione alternativa per il futuro del Leonka. L'appello al Comune "A quel vertice (del 20 gennaio a Palazzo Diotti, ndr) mancavano due parti: la proprietà e le associazioni del", ha spiegato Farina.