Lanazione.it - La “new public library” nel futuro dell’area dell’ex - Scalo Merci

Arezzo, 24 gennaio 2025 – La “new” nelSi è svolto presso gli Uffici del Servizio governo del territorio l’incontro pubblico per illustrare i contenuti della variante al piano strutturale e al piano operativo necessaria alla formazione del piano attuativo relativo all’area ex –. Un atto dovuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale, che ha offerto l’occasione per approfondire il progetto destinato a rigenerare lo spazio definito “terzo luogo”, e trasformare l’area in un quartiere moderno e funzionale, caratterizzato principalmente dall’edificio denominato “New”, da ampi spazi verdi e per il tempo libero, servizi alla cittadinanza e attività comali in grado di renderlo luogo di incontro e socializzazione per la comunità.