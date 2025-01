Movieplayer.it - Grande Fratello: Quattro ripescati tornano in gioco e sei concorrenti in nomination

Il venticinquesimo appuntamento del reality show ha rivelato i nomi deiprescelti dal pubblico per il ripescaggio:veterani hanno ottenuto il biglietto di ritorno. La venticinquesima puntata del, andata in onda il 23 gennaio, ha riservato numerosi colpi di scena, a partire dal tanto discusso ripescaggio. Il pubblico ha decretato il ritorno nella Casa diex: Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, che ora hanno una seconda possibilità per mettersi insotto il tetto dei Lumina Studios. La svolta delPer la prima volta nella storia del programma, la decisione del "pubblico sovrano" è stata ribaltata, portando al rientro degli ex. Alfonso Signorini, durante l'apertura della puntata, ha affrontato le critiche dei coinquilini .