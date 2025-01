Drammatica scoperta questa sera in provincia di Latina | il cadavere di un uomo scoperto lungo il corso di un fiume

Leggi su Dayitalianews.com

Tragediaa Sonnino, al confine con Pontinia, dove è statoildi un. Il drammatico ritrovamento è avvenuto intorno alle 19:00,ildelnella località di Capocroce, scatenando immediatamente l’intervento delle autorità.L’allarme e l’intervento delle autoritàA seguito della segnalazione, sul posto sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Sonnino, coadiuvati dagli agenti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari. Il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, ha confermato la notizia, esprimendo vicinanza alla comunità locale e ribadendo la gravità dell’accaduto.Le indagini inAl momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica della morte. Non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo.