Thesocialpost.it - Putignano, Elio Lovecchio cade in palestra: morte cerebrale per il 40enne

Leggi su Thesocialpost.it

Una brutta notizia arriva da, in provincia di Bari., unappassionato di arrampicata, è in condizioni disperate dopo essere precipitato da circa quattro metri d’altezza mentre si allenava in una. L’incidente, avvenuto lo scorso 21 gennaio, ha provocato un grave trauma cranico all’uomo, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.Purtroppo, le condizioni disono apparse da subito critiche e i medici hanno riscontrato un grave danno. A seguito di ulteriori accertamenti, è stato deciso di avviare le procedure per certificare la. La famiglia, straziata dal dolore, ha espresso il desiderio di donare gli organi del loro caro, in un gesto di grande generosità.Intanto, la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause dell’incidente.