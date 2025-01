Lanazione.it - In prima linea contro le violenze. Premiate le idee degli studenti per combattere il bullismo

PISTOIASi sono svolte ieri mattina nella Sala maggiore del Palazzo comunale di Pistoia le premiazioni del concorso di"La forza della solidarietà: un progetto peril". L’iniziativa promossa dalla Prefettura di Pistoia e fortemente voluta dal prefetto Licia Donatella Messina, insieme ai sottoscrittori del "protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di disagio giovanile,e ogni forma di estremismo violento", ha coinvolto alcuni istituti scolastici di primo e secondo grado della provincia di Pistoia, che hanno realizzatoelaborati video, sul tema del. Sono stati premiati tre elaborati realizzati da istituti comprensivi di primo grado e altrettanti elaborati realizzati da istituti di secondi grado. Vincitori del concorso e primi classificati l’Istituto Marchi-Forti di Pescia (classi 4/a D, 1/a D, 2/a C, 3/a C, 5/a E e 5/a) e l’istituto comprensivo Raffaello di Pistoia (classe 3/a E).