Quotidiano.net - Il giallo in Tunisia. Ucciso prof in pensione. Era nella sua casa-vacanza

RIPATRANSONE (Ascoli Piceno)Paolo Corsi, 73 anni, ex insegnante di greco e latino originario di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, è stato assassinato martedì a Sousse, in, dove si trovava in. L’uomo, residente a Roma da molti anni, è stato vittima di un’aggressionesuavacanze in una zona residenziale della città. Gli autori del crimine, al momento ignoti, gli hanno sottratto un cellulare, il portafogli e l’auto. Potrebbe essere proprio la rapina il movente dell’omicidio. La notizia, confermata dall’ambasciata italiana a Tunisi e dal ministero degli Esteri, è diventata di dominio pubblico in Italia nel primo pomeriggio di ieri. La Farnesina, in contatto con i familiari, segue con attenzione le indagini delle autorità tunisine. Corsi era un uomo apprezzatocomunità italiana residente in, dove trascorreva regolarmente diversi mesi all’anno.