Giardini Nefetti arriva uno spazio per la didattica

A breve partirà il primo stralcio di lavori inerente il progetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’area verde del Giardino, detto anche ‘Giardino delle cince’, gestito dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Lo, che è il naturale proseguimento del Parco della Resistenza, è utilizzata in comodato dall’ente Parco insieme ai locali del centro visite e agli uffici, in quanto il prestigioso Palazzo(già ospedale) è la sede della Comunità del Parco nazionale, del Centro visita e della stazione dei Carabinieri forestali. L’area verde necessita di lavori di manutenzione straordinaria per essere usata a scopi didattici ed educativi, e per le attività dirette alla conservazione della biodiversità finanziate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzate alla conservazione degli impollinatori e apoidei, la super famiglia di imenotteri che raggruppa ad oggi 29.