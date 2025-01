Lapresse.it - Vertice centrodestra a Palazzo Chigi. Arriva a Roma anche Santanchè

Al via, secondo quanto si apprende, unfra i leader del. Poco dopo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sonoti nelle sede del governoi vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.Ato da pocoil presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.“Sono tranquilla, sto andando al ministero perché ho degli appuntamenti. Vado a lavorare come sempre e non ho nulla da annunciare”. Così la ministra del Turismo, Daniela, intercettata da LaPresse alla stazione Termini di ritorno da Milano.si trova dunque a. Il suo caso potrebbe essere uno di quelli sul tavolo deldi maggioranza.