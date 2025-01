Thesocialpost.it - Neonata rapita in ospedale e ritrovata: chi sono i sequestratori e perché l’hanno fatto

«Finalmente, dopo un lungo periodo di attesa, è arrivato il nostro piccolo miracolo: è nato Ansel». Così scriveva Rosa Vespa, 51 anni, sui social due settimane fa. La donna è stata arrestata martedì scorso dalla squadra mobile di Cosenza, insieme al marito Aqua Moses, con l’accusa di aver rapito unadi appena un giorno, sottraendola dalla clinica “Sacro Cuore”. La coppia aveva finto di essere in attesa di un maschio per nove mesi, tanto che la piccola è stata trovata nel bel mezzo di una festa di benvenuto, vestita di blu. Il loro desiderio di diventare genitori si era trasformato in un’ossessione, a causa della realtà di non riuscire ad avere figli.Leggi anche: “Fermare la guerra o arriveranno sanzioni”. Il messaggio di Trump a PutinLa coppia, fermata dalla squadra mobile di Cosenza, è composta da una donna di 51 anni originaria di Cosenza e un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese.