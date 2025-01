Quotidiano.net - L’identità degli Stati Uniti: “Trump coerente con il Paese più profondo. Adesso i bianchi nazionalisti e ultrareligiosi hanno un proscenio globale”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 gennaio 2025 – Più che essere una goccia, che scava in profondità fino a scalfire la roccia delstatunitense, Donaldincarna “i fiumi carsici sempre esistiti nel Dnadell’America e tornati ora a scorrere sotto la luce del sole”. Con tutta l’impetuosità “di una retorica aggressiva e sprezzante, anche contro la precedente amministrazione Biden, esibita dal tycoon in campagna elettorale e nel suo discorso d’insediamento nella Rotonda, a Capitol Hill”. Sfrutta la metafora Gianluca Pastori, docente di Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l’Europa all’Università Cattolica di Milano, nonché analista dell’Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale, per sfogliare la margherita delle roboanti promesse del Commander in chief, in particolare su migranti e ius soli.