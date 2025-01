Ilfattoquotidiano.it - Francesco Gabbani: “Sanremo 2025? La gara si è spostata più sul personaggio che sulla canzone. L’autotune andrebbe eliminato, ma poi molti non potrebbero cantare dal vivo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si intitola “Viva la vita” il brano che segna il ritorno dial prossimo Festival di, al via l’11 febbraio. Lafarà parte del disco “Dalla tua parte”, in uscita il 21 febbraio. “Il senso della vita non l’ho ancora capito – ha affermato il cantautore a Il Messaggero-. Meglio così. Oggi c’è chi per cercarlo si attacca alla religione, chi alla scaramanzia, chi alla filosofia.si attaccano al materialismo. Io mi attacco all’accettazione: mi va bene non sapere. Può sembrare banale, invece è un concetto semplice”.E il ritorno all’Ariston? “Ogni volta provo un’emozione diversa. Quest’anno torno all’Ariston senza la tensione della competizione. Lasi èpiù sulche. Non faccio nomi (ride, ndr)”.Idee chiare sul: “Aquest’anno è consentito come sfumatura, come effetto vocale, non come correttore dell’intonazione.