Sport.quotidiano.net - Serie D. L’ex Vis Mosconi sul "Fosso»:: "Squadra che sa ciò che vuole»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella di Termoli era una partita difficile per ilmbrone, sia perché gli avversari avevano bisogno di punti per uscire fuori dalla zona della bassa classifica e sia perché disponevano di unadi qualità e rinforzata nei giorni scorsi con l’arrivo di nuovi giocatori, eppure alla fine il team del presidente Nardini ha riportato a casa con pieno merito i 3 punti in palio. Punti utili per occupare la sesta posizione che rispecchia il valore di questo team che unisce la tecnica all’umiltà, uno dei capisaldi dello staff tecnico guidato da mister Fucili. "Abbiamo vinto una partita molto difficile e combattuta – sottolinea il giorno dopo mister Michele Fucili – dove nel primo tempo, pur creando alcune situazioni importanti, siamo partiti contratti e abbiamo subito alcune ripartenze che potevano costarci care.