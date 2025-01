Secoloditalia.it - L’editoriale. Il “problema” dell’Italia in pole position? Non è certo dell’Ue: è solo della sinistra

La sequenza grottesca a cui abbiamo assistito nelle ultime ore è la seguente: la carovana di commentatori ostili e oppositori politici a Giorgia Meloni intenti a viaggiare all’impazzata contromano nell’autostradarealtà imprecando – esattamente come fanno gli autisti un po’ suonati – contro tutti coloro che vanno nella direzione corretta. Ossia i popoli europei e quelli americani. Non c’è allegoria migliore, a nostro avviso, per definire l’ondata parolaia giunta dalla, dalle redazioni e dai talk di riferimento dinanzi all’unico leader europeo fortemente voluto da Donald Trump per la sua investitura a capo di quella democrazia americana che, fino a qualche settimana fa, era La Mecca per il Pd, i suoi influencer e tutti i gruppi editoriali al seguito.Il travaso di bile dei liberal de’ noantri a commentocerimonia presidenziale a Washington è il sintomo di un malessere profondo.